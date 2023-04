"A Better Place" lautet der Titel einer neuen Serie, die Komplizen Serien und Studiocanal Series gemeinsam mit dem WDR und der ARD-Degeto sowie Canal+ Frankreich und Canal+ Österreich ab Sommer in die Produktion schicken werden. Die Dramaserie geht einer ungewöhnlichen Frage nach - nämlich jener, ob eine Welt ohne Gefängnisse möglich ist.

© ARD Degeto

Entwickelt wurden die acht 45-minütigen Folgen von Alexander Lindh ("Druck", "MaPa") und Laurent Mercier ("Eden", "Die Bestie von Bayonne"). Lindh wird auch als Showrunner fungieren. "Eigentlich wissen wir, dass die Strafe kein sinnvolles Mittel ist, um Menschen besser zu machen, genauso wie wir wissen, dass der Klimawandel real ist. Die Frage ist nur: Was machen wir mit diesem Wissen?", so Lindh. "'A Better Place' hinterfragt die Idee des sozialen Fortschritts in einer Zeit, in der es so scheint, als würde der humanistische Impuls, nach einer gerechteren, menschlicheren Welt zu streben, nachlassen."

Anne Zohra Berrached („24 Wochen“, „Die Welt wird eine andere sein“) und Konstantin Bock (Schnitt für „Capernaum“) werden Regie führen, während David Keitsch, Jonas Dornbach und Janine Jackowski von Komplizen Serien zusammen mit Nicolas Loock und Kalle Friz von Studiocanal Series produzieren. Für den internationalen Vertrieb der Serie, die durch cen German Motion Picture Fund, Creative Europe Media und die Film- und Medienstiftung NRW gefördert wird, ist Studiocanal TV verantwortlich.