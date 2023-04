am 19.04.2023 - 12:13 Uhr

"Die Broadcasterallianz hat maßgeblich dazu beigetragen, Addressable TV zum Durchbruch und zu mehr Gewicht im Mediamix zu verhelfen und eine einfache und komfortable übergreifende Planung und Abwicklung von Addressable TV-Kampagnen nachhaltig im Markt zu etablieren", sagte Hammerath. "Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den d-force Staffelstab an Ricarda weiterzugeben. Als offene Marktinitiative ist die d-force ein wichtiges Gegengewicht zu den globalen Streaminganbietern, und ich wünsche Ricarda, Alen und Jens alles Gute für den weiteren erfolgreichen Ausbau der d-force."

Frank Vogel, Geschäftsführer des RTL Deutschland Vermarkters Ad Alliance: "Ralf Hammerath hat die d-force mit auf- und ausgebaut und mit seiner um­fassenden Digitaltechnologie-Expertise maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Wir danken Ralf herzlich für sein Engagement und seine hervorragenden Leistungen bei der Etablierung unseres Joint Ventures und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Wir freuen uns, dass mit Ricarda Jebsen eine ausgewiesene Marketingtechnologie-Spezialistin mit umfangreicher Managementerfahrung nachrückt und die d-force Geschäftsführung komplettiert."

Thomas Wagner, Chief Sales Officer der ProSiebenSat.1-Tochter Seven.One Entertainment Group: "Ricarda Jebsen ist als echte Tech-Expertin bereits schon lange für die Seven.One Entertainment Group tätig, wo sie als Head of Tech Projects die Umsetzung der Digitalisierungs- und Technologie­strategie von ProSiebenSat.1 sowie als Head of Strategy & Operations unseren AdTech-Bereich weiterentwickelte. Wir freuen uns sehr, dass Riccarda Jebsen in der d-force Geschäftsführung nun das kaufmännische Ressort, insbesondere die Bereiche Beratung und Support, Personal und Finanzen, übernimmt."