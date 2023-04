am 19.04.2023 - 14:11 Uhr

Schneller als vielleicht gedacht kommt die Serienproduktion "Zwei Seiten des Abgrunds" ins deutsche Free-TV – die ersten drei der insgesamt sechs Episoden laufen am Mittwoch, 17. Mai zur Primetime bei Vox. Somit startet die Serie nur neun Tage nach ihrer Deutschland-Premiere im Stream bei RTL+. Mit der Ausstrahlung geht allgemein eine ungewöhnliche Veröffentlichungsstrategie einher.

Er ist frühzeitig aus der Haft entlassen worden. Dabei hätte sie ihn fast nicht erkannt. Denn aus dem vormals stark übergewichtigen, wortkargen Außenseiter ist in der Zwischenzeit ein attraktiver und selbstbewusster junger Mann geworden. Er hat die Zeit im Gefängnis offenbar dazu genutzt, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und gilt als resozialisiert. Aber daran gibt es bald Zweifel. Denn es geschehen weitere Morde.

Neue Staffel von "Mario Barth deckt auf"

Auch RTL hält am 17. Mai Neues bereit: Als seit Jahren recht solider Quotenerfolg hat sich "Mario Barth deckt auf" im RTL-Programm etabliert. 2022 etwa waren von dem Format zehn Episoden zu sehen, die im Schnitt auf knapp 13 Prozent in der klassischen Zielgruppe kamen. Noch im Frühjahr plant der Privatsender nun mit einer neuen Staffel, die auf dem Mittwochs-Sendeplatz den "Bachelor" ablösen wird. Entsprechend gibt es die erste von diesmal drei Ausgaben am 17. Mai zu sehen. Als Gäste angekündigt sind diesmal dann Ilka Bessin, Andrea Kiewel und Detlev Steves.

Einige Tage zuvor, nämlich am 13. Mai, wird RTL seine Neujahrs-Primetime-Sendung wiederholen. Dann geht nochmals über rund fünf Sendestunden hinweg "Unvergessen – Die Geheimnisse hinter den kultigen RTL-Momenten" on air. Warum setzt RTL an diesem Abend auf einen Re-Run? Parallel gibt es im Ersten den "Eurovision Song Contest" zu sehen, der aller Wahrscheinlichkeit nach wieder für hohe Quoten sorgen wird.