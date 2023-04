RTL+ hat einen Ausstrahlungstermin für die neue Musikshow "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" gefunden. Ab dem 12. Mai stellt der Streamingdienst die sechs Folgen wöchentlich zum Abruf bereit. Bei dem Format handelt es sich um die Adaption der gleichnamigen US-Show, die von Late-Night-Star Jimmy Fallon präsentiert wird und seit einigen Wochen in der zweiten Staffel läuft.

In insgesamt fünf Spielrunden duellieren sich in dem Format prominente Teams in einer Reihe von Musik- sowie Wissensspielen. Ziel ist es, sich pro Runde möglichst viele Punkte und damit den Sieg zu sichern. Begleitet werden die Promis bei ihren musikalischen Einsätzen von einer Studio-Live-Band.

"Tom und Ich sind unglaublich stolz auf unsere erste eigene TV Show", sagt Bill Kaulitz. "Es ist ein absolutes Herzensprojekt und wir durften uns richtig austoben. Wir treten in Teams gegeneinander an und haben einen einzigartigen Cast, den wir so noch nirgends gesehen haben. Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment angerufen und eingeladen und können es kaum erwarten diesen wilden Mix in dieser crazy Show mit euch allen zu teilen."

Mit dabei sind unter anderem Michelle, Bonnie Strange, Jan Delay, Jasna Fritzi Bauer, Daniel Donskoy, Alvaro Soler, Motsi Mabuse, Tom Beck, Palina Rojinski, Guildo Horn, Nikeata Thompson und Sasha. Produziert wird "That's My Jam" von SEO Entertainment