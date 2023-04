Am Donnerstagabend ist erstmals der Stuttgarter Moderationspreis verliehen worden. Ausgelobt wurden die mit insgesamt 6.000 Euro dotierten Preise vom Institut für Moderation (imo) der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart. Erklärtes Ziel der Initiatoren - Prof. Stephan Ferdinand (Leiter des imo), "Tagesthemen"-Anchor und Honorarprofessor Ingo Zamperoni sowie Journalist und imo-Alumnus Johannes Meyer - ist es, die journalistischen Kompetenzen in moderierten Bewegtbild- oder Audioformaten in den Mittelpunkt zu stellen.

© Benedikt Mäckle Wieland Backes, Ingo Zamperoni

© Benedikt Mäckle Alina Braun, Alexander Moskovic

Über diese und die fast alle anderen Gewinnerinnen und Gewinner entschied eine fünfköpfige Jury: Katrin-Anna Firle (Head of Content Digitale Formate Baden-Württemberg beim SWR), Aycha Riffi, (Leiterin der Grimme-Akademie), Wolfgang Schweiger vom Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft der Universität Hohenheim sowie Laura Terberl (Leiterin Audio und Video der "Süddeutschen Zeitung") und DWDL.de-Chefredakteur Thomas Lückerath. Gemeinsam vergaben sie in der Kategorie "Journalistische Qualität in der Moderation" auch eine besondere Erwähnung.

© Benedikt Mäckle Martin Schmidt

© Benedikt Mäckle Tim Wiese

© Benedikt Mäckle Walerija Petrova