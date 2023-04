Erst vor wenigen Wochen hat Amazon Prime Video mit "Mandy und die Mächte des Bösen" die Produktion einer neuen Serie in Österreich angekündigt. Nun legt man nach: Ab dem 24. April entsteht in Wien und Umgebung eine neue Serie mit dem Titel "Followers". Was beide Produktionen eint: Sie erhalten eine Förderung durch das neue Anreizmodell Fisa+. Im Fall von "Followers" gibt es auch noch Förderungen vom Filmfonds Wien und Film in Austria. Die neue Film- und Serienförderung in Österreich macht aktuell viele Schlagzeilen und zieht Produzentinnen und Produzenten aus vielen Ländern an (DWDL.de berichtete).

Bei "Followers" handelt es sich um eine Serie, die sich zwischen den Genres Horror und Coming-Of-Age-Comedy bewegen will, wie es von Prime Video heißt. Zu sehen gibt es die fertige Serie Anfang des kommenden Jahres beim Streamingdienst in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wie Amazon betont, wird "Followers" die erste österreichische Serie von Prime Video. "Mandy und die Mächte des Bösen" wird zwar in Österreich gedreht, stammt aber von der deutschen Caligari Film.

Hinter "Followers" steht die Wiener Produktionsfirma Rundfilm. Für die Drehbücher zeichnen Peter Bruck und Ernst Golda verantwortlich. Marc Schlegel führt Regie. Constanze Schumann ist Produzentin und fungiert zudem gemeinsam mit Thomas W. Kiennast als Executive Producer. Zum Cast der Serie gehören Benedikt Kalcher, Jakob Schmidt, Cosima Henman und Jing Xian als vier Freunde, die im Mittelpunkt der Handlung stehen. Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die in der Serie zu sehen sein werden, sind Armin Rohde, Thomas Mraz und Valerie Sophie Körfer.

Und so beschreibt Prime Video die Serie inhaltlich: Kein Glück beim Daten, Stress in der Arbeit und dann steht auch noch ein Zombie im Wohnzimmer - manchmal läuft einfach gar nichts richtig. "Followers" (AT) folgt Natalie (Cosima Henman), Raffi (Jing Xian), Simon (Jakob Schmidt) und Lukas (Benedikt Kalcher) in einer neuen Para-Normalität. Monströse Kreaturen und Menschen leben gleichberechtigt Seite an Seite. Zumindest gilt das in der Theorie. Denn manchmal ist es doch recht brenzlig, eine Monster-Attacke abzuwehren, ohne dabei die "Kreaturenrechts-Charta" zu verletzen. Die größten Probleme der Gruppe bleiben aber die zwischenmenschlichen: Inmitten des übernatürlichen Chaos kämpfen die vier jungen Erwachsenen mit den großen und kleinen Dramen des Erwachsenseins, der Liebe und damit ihren Platz in der Welt zu finden – wobei es Zombies, Vampire und andere Bestien nicht unbedingt leichter machen.

"Der Mix aus übernatürlichem Horror und Coming-Of-Age-Comedy, wie in ‘Followers’ (AT), ist neu in der deutschen Serienlandschaft", sagt Christoph Schneider, Country Director für Deutschland und Österreich bei Prime Video. "Wir freuen uns, Prime-Mitgliedern ab 2024 mit Followers einen coolen Mix aus Spannung, Gänsehaut und Humor präsentieren zu können." Und Produzentin Constanze Schumann ergänzt: "Wir freuen uns, mit ‘Followers’ (AT) eine ganz besondere Serie aus Österreich für Prime Video produzieren zu dürfen. Die Serie zeichnet eine Welt, in der sich die Menschen an die tägliche Apokalypse gewöhnt haben. Alle versuchen im übernatürlichen Chaos ihre kleinen Lebensprobleme zu lösen ohne dabei gebissen oder dämonisch besessen zu werden. Mit unserem Hauptcast haben wir ein wundervolles Ensemble gefunden, das unter der Regie von Marc Schlegel mit viel Witz und Herz unseren Figuren Leben einhaucht."