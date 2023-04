Xenia Meuser verlässt RTL Deutschland zum 30. April, das hat das Unternehmen am Freitag überraschend angekündigt. Überraschend vor allem deshalb, weil Meuser erst seit Oktober des vergangenen Jahres bei den Kölnern arbeitet. Seither firmierte sie als Chief Human Resources Officer und war als solche auch Mitglied der Geschäftsführung. Nach weniger als einem Jahr erfolgt nun also schon wieder die Trennung. Das geschehe auf den Wunsch von Meuser und "in bestem Einvernehmen", wie es von RTL Deutschland heißt.

Es steht auch bereits fest, wer die Nachfolge von Meuser antreten wird. RTL Deutschland holt dazu keine neue Person an Bord, stattdessen soll Ingrid Heisserer, Chief Financial Officer des Unternehmens, den Personalbereich ab sofort zusätzlich verantworten. Heisserer ist ebenfalls erst seit dem vergangenen Herbst an Bord, vor ihrem Wechsel zu RTL Deutschland war sie für den Kosmetikhersteller L’Oréal in verschiedenen Führungsfunktionen im Finanzbereich tätig. Xenia Meuser arbeitete zuvor bei der New Work SE (ehemals Xing SE), wohin es sie künftig ziehen wird, ist aktuell unklar.

Thomas Rabe, CEO von RTL Deutschland, sagt zum Wechsel der Personalchefin: "Wir bedanken uns bei Xenia Meuser für ihr Engagement, mit dem sie RTL Deutschland in den vergangenen Monaten durch große Veränderungen begleitet hat. Im Namen der gesamten Geschäftsführung wünsche ich Xenia Meuser für ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Ingrid Heisserer zusätzlich die Verantwortung für den gesamten Personalbereich übernimmt und die Transformation von RTL Deutschland strategisch und kulturell eng begleiten und unterstützen wird."