Im zurückliegenden Herbst waren es Autos, die Panagiota Petridou im Kabel-Eins-Programm aufpoliert hat, jetzt soll noch viel mehr in neuem Glanz erstrahlen. Ab Mai wird die einst bei Vox in "Biete Rostlaube, suche Traumauto" bekannt gewordene Moderatorin die nach Kabel-Eins-Angaben erste Putz-Studio-Show moderieren: Das sonntags um 19:10 Uhr linear eingeplante Format hört auf den Namen "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" und wird von der Firma Bildergarten Entertainment ("Sing meinen Song", "The Voice", "Song Clash") umgesetzt. Los geht es am 14. Mai.

Dessen zweite Staffel ist nämlich jüngst mit gar noch etwas niedrigeren Quoten als die erste Runde angelaufen: Kam die Debüt-Staffel 2022 auf um die drei Prozent in der klassischen Zielgruppe, lag der Auftakt von Staffel zwei leicht darunter. Seit vergangenem Jahr hat Kabel Eins die Zahl an Eigenproduktionen am Sonntag nach 19 Uhr erhöht. Unter anderem gehörte auch "Die Poolbauer - Jetzt wird's nass" zu den Formaten, die sich auf dem Sendeplatz beweisen durften.