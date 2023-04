Nach "Deadlines", "Like a Loser", "I don't work here" und "Doppelhaushälfte" wird ZDFneo ab Juni noch eine weitere Comedy-Serie im Rahmen seines Comedyfrühlings ausstrahlen. Inzwischen sind exakte Termine gefunden für die zweite Staffel von "Ich dich auch". Wenig überraschend ist auch sie dienstags ab 21:45 Uhr und in Doppelfolgen im linearen ZDFneo-Programm beheimatet. Ende Mai geht es schon in der ZDF Mediathek los – dort erscheint die acht Folgen umfassende zweite Staffel am 26. Mai um zehn Uhr.

Aki Wegner und Johannes Schröder führten Regie bei der Tower Productions GmbH-Serie. Die Bücher zu den neuen Folgen kamen von Svenja Ingwersen, Friedolin Müller, Dario Haramustek sowie Jochen Wigand. Vor der Kamera agierten unter anderem Rojan Juan Barani, Meriel Hinsching, Daniel Zillmann, Sven Daniel Bühler. Leonie Wesselow und Nagmeh Alaei.



Im Leben von Yannik und Caro beginnt mit dem Zusammenziehen nun ein neues Kapitel. Sie müssen sich als Paar also "neu eingrooven", wie es in der Staffelbeschreibung heißt. Bei Svenja und Sven sollen indes sogar schon die Hochzeitsglocken läuten. Jackie und Tüffie sind derweil weiterhin auf der Suche – "kein leichtes Unterfangen", heißt es bei den beiden.