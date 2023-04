Fünf Moderatorinnen und Moderatoren führen in der Regel in Zweierteams durch die neue und bisher quotenschwache Sat.1-Nachmittagssendung "Volles Haus" – Jochen Schropp und Chris Wackert sowie Britt Hagedorn, Jasmin Wagner und Madeleine Wehle. Am Sonntag nun hat Sat.1 mit der Ankündigung überrascht, dass es in der kommenden Woche in "Volles Haus" eine ganz neue Moderationszusammenstellung geben wird. Durch alle fünf anstehenden Episoden soll Chris Wackert führen, an seiner Seite werden aber weder Britt Hagedorn, noch Madeleine Wehle oder Jasmin Wagner arbeiten.

Auch in der klassischen Zielgruppe sieht es weiterhin überhaupt nicht gut aus. Hier kamen die fünf in der zurückliegenden Woche gesendeten Ausgaben nur auf im Schnitt 2,3 Prozent. "Volles Haus" wird von Montag bis Freitag live in Köln von Flate White Productions hergestellt. Innerhalb des Formats laufen Wochensendungen, aber auch die Talkshow "Britt" oder "Bunte live".