Als "spannendes Quiz" mit "bildstarken Momenten" umschreibt RTL seine neue "große Geo-Show - In 55 Fragen um die Welt", für die nun auch ein Sendeplatz gefunden ist. Schon bekannt war, dass Sonja Zietlow und Dirk Steffens durch die zunächst zwei Episoden des Primetime-Formats führen werden. Nun steht fest: RTL sendet die Ausgaben an zwei Samstagen zum Ende der laufenden TV-Saison; nämlich am 20. und 27. Mai. Die Termine sind clever gewählt. Am Samstag zuvor findet der "Eurovision Song Contest" in Liverpool statt. An den ersten beiden Juni-Samstagen dürften dann zwei Fußball-Endspiele viele Zuschauerinnen und Zuschauer holen. Am 3. Juni steigt in Berlin das DFB-Pokalfinale, eine Woche später wird der Champions-League-Sieger gekürt.

In jeder "Geo Show" begeben sich Prominente auf Missionen, die sie in fremde Länder führen. Sie würden sich mit "vielen offenen Fragen je einem bestimmten Projekt" widmen, um "mehr über unsere Welt zu erfahren". Dabei würden sie "spektakuläre Erfahrungen" machen, aber auch "bemerkenswerte Informationen über Natur, Mensch und Tier" sammeln. Im Finale müssen die Promis dann gegen Dirk Steffens antreten.



Die Promis spielen nicht nur um den Sieg und das Preisgeld, sondern auch um Wald, der im Rahmen des Vereins "GEO schafft Wildnis" verwildern darf. Folgende bekannte Personen sind dabei: Für Folge eins haben Frank Buschmann, Elena Carriere, Sabrina Setlur, Pascal Hens und René Casselly mitgemacht. Evi Sachenbacher-Stehle, Armin Rohde, Osan Yaran, Kristina Vogel und Lisa Feller wirken in Folge zwei mit.

Die Sendung ist eine Produktion von RTL Studios. Auch eine dritte Folge ist schon produziert. RTL will diese "später im Jahr" ins Programm nehmen.