am 24.04.2023 - 11:16 Uhr

Die Vermarkterlandschaft in Deutschland ändert sich aktuell in einem rasanten Tempo. Gerade erst hat das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben für die Zusammenarbeit von Funke und Burda, der "Spiegel" will sich möglicherweise von der Ad Alliance trennen und Axel-Springer-Vermarkter Media Impact hat sich jüngst neu aufgestellt. Und bei der bereits angesprochenen Ad Alliance könnte es bald zu weiteren Veränderung kommen, wie ein Bericht des Fachmagazins "Horizont" nahelegt. Demnach denkt die Bauer Media Group nämlich darüber nach, unter das Dach des Vermarkters zu schlüpfen.

"Horizont" berichtet unter Berufung auf Vermarktungs- und Agenturkreise, auch "Clap" spekulierte bereits zuvor in diese Richtung. Nach "Horizont"-Infos will Bauer zunächst die Digitalvermarktung an die Ad Alliance abgeben, dieses Mandat liegt aktuell bei Ströer, für das Unternehmen wäre ein Abgang von Bauer ein schwerer Verlust. Das Digitalportfolio könnte demnach schon ab dem kommenden Jahr von der Ad Alliance vermarktet werden, ab 2025 könnte dann das Print-Geschäft folgen, schreibt "Horizont".

Weder Bauer noch die Ad Alliance bestätigen die geplante Zusammenarbeit, dementieren sie aber auch nicht. Angesichts der großen Herausforderungen der Branche sei es "richtig und wichtig, mit all unseren Marktpartnern im regelmäßigen Austausch über Zukunftsoptionen zu sein", sagt eine Sprecherin der Bauer Media Group gegenüber "Horizont". Eine Ad Alliance-Sprecherin erklärte lediglich, dass man "grundsätzlich offen für neue Partner" sei, sich aber zu Spekulationen nicht äußern wolle.

Spannend ist auch eine Personalie hinter der geplanten Zusammenarbeit: Jan Wachtel. Der ist seit Beginn des Jahres President Global Publishing bei der Bauer Media Group und damit verantwortlich für das gesamte, europäische Publishinggeschäft des Verlags. Davor arbeitet Wachtel unter anderem drei Jahre lang als Managing Director bei RTL interactive, bei RTL Deutschland war er auch Chief Digital Officer und Chief Publishing Officer. Es dürfte also einen direkten und guten Draht zur Ad Alliance geben.

Und noch eine andere Personalie lässt bei den aktuellen Spekulationen aufhorchen: Erst in der vergangenen Woche wurde der Abgang des Bauer-Vermarktungschefs Frank Fröhling bekannt (DWDL.de berichtete). Fröhling stand mehr als 20 Jahre lang in den Diensten des Unternehmens, zuletzt eben als Chef der Vermarktung. Als Nachfolge hat Bauer vorerst nur eine interimistische Lösung präsentiert.