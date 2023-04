13 Monate ist es her, dass bekannt wurde, dass Emanuel Rotstein nach seinem Ausscheiden bei A+E Networks den neuen Bavaria-Fiction-Geschäftsbereich Dokumentationen führt. Bei der Bavaria waren Dokumentationen als Wachstumsbereich ausgemacht worden. Was Rotstein in diesen Monaten gemacht hat? Unter anderem hat er an einem Sky-Format geschraubt, das am Montag nun offiziell vorgestellt wurde.

Es handelt sich dabei um eine weitere True-Crime-Produktion für den Pay-TV-Sender, die sich mit "einer schrecklichen Tat mit vielen Ungereimtheiten" befasst. Die Rede ist von "Der Parkhausmord". Im Jahr 2006 war die Millionärin Charlotte Böhringer (†59) erschlagen in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Münchner Isarparkhaus gefunden worden. Ihr Neffe Benedikt Toth wurde als Täter wegen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das Urteil war von Beginn an umstritten, da es ausschließlich auf einer Indizienkette beruhte. So sei etwa das Tatwerkzeug nicht ermittelt worden. Filmemacher Gunther Scholz ("Ich war es nicht! Zwei Urteile und viele Zweifel") ist derzeit als Autor und Regisseur an der Umsetzung der Doku dran. "Mit exklusiven Interviews" soll ein "umfassendes Bild dieser beispiellosen Fallgeschichte" erzählt werden.



"Als etablierte Münchner Produktionsfirma freuen wir uns besonders, nun eine faktenbasierte und eindringliche Doku für den nationalen und internationalen Markt produzieren zu können", sagt Rotstein. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky, ergänzt: "Der sogenannte 'Parkhausmord' von München zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen Deutschlands, der bis heute mit seinen zahlreichen ungeklärten Fragen Justiz und Medien in Atem hält. Der verurteilte Täter Benedikt Toth bestreitet die Tat bis zum heutigen Tag." Er kündigt auch an, dass die Doku den Verurteilten "exklusiv begleiten" werde. Die Ausstrahlung ist für 2024 geplant.

Philipp Klees fungiert als Producer, Astrid Holz als Line Producerin für Bavaria Fiction. Director of Photography ist Alexander Vexler. Den Weltvertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution.