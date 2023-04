am 24.04.2023 - 12:19 Uhr

Fiktionale Programme sind der Vergangenheit und auch derzeit von Dienstag bis Freitag im ZDF auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr beheimatet gewesen. Mit Blick auf den Mittwochabend setzte das Zweite zuletzt auf die neue Serie "Hotel Mondial", die jedoch zumindest linear mit knapp elf Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren noch Luft nach oben hat. Vergangene Woche lief das Staffelfinale. Ab dieser Woche kehrt mit "Blutige Anfänger" eine junge Polizeiserie auf den Sendeplatz zurück - aber eben nur für wenige Wochen.

Ab Anfang Juni weicht für mehrere Monate die Fiktion der Realität. Konkret plant das ZDF ab dem 7. Juni die Ausstrahlung von "BesserEsser" mittwochs um 19:25 Uhr. Ab dem 12. Juli soll sich für einige Wochen "Terra X: Serengeti III" anschließen, ehe ab dem 30. August das "Duell der Gartenprofis" den Sendeplatz vor der Mittwochs-Primetime einnimmt.



Konkret heißt das: Unter anderem wird erstmals der sogennannte "Food-Entertainer" Sebastian Lege im ZDF-Werbefernsehen auftreten. Konkret soll es dann um "sündige Snacks" oder "fix und fertige Lebensmittel" gehen. Abgelöst wird Lege dann von der inzwischen dritten Staffel der Doku-Fiktion "Serengeti" – versprochen werden "neue" und "noch größere" Geschichten. Über zwei Jahre lang wurde mit zehn verschiedenen Kamerasystemen in einem privaten Reservat der Serengeti gedreht. Die Kameras waren für die Tiere nicht sichtbar, so dass die Filmer den Tieren über lange Zeit folgen und ihnen sehr nahekommen konnten. Zuletzt lief "Serengeti" im ZDF an Ostern 2022 – und holte damals zwischen rund zwölf und 14 Prozent.

Ab Ende August meldet sich dann Eva Brenner mit dem "Duell der Gartenprofis" am Mittwochvorabend, also jenem Format, das zuletzt sonntags im Anschluss an den "Fernsehgarten" punktete und im Schnitt auf knapp 16 Prozent kam.