Vor rund eineinhalb Jahren ist der neue Masterstudiengang Entertainment Producing an der ifs Internationale Filmschule Köln gestartet (DWDL.de berichtete), geleitet wird der Studiengang von der ehemaligen Netflix-Managerin Jennifer Mival. Die 14 Teilnehmenden des ersten Jahrgangs lernen in dem berufsbegleitenden Studiengang alles über Entwicklung, Produktion und Auswertung non-fiktionaler Entertainment-Formate. Und weil das am besten geht, wenn man sehr nah dran ist an entsprechenden Unternehmen, waren von Beginn an auch viele Partner aus der Branche mit dabei.

Nun läuft noch bis zum 10. Mai die Bewerbungsphase für den zweiten Jahrgang des Studiengangs. Und jetzt hat die ifs auch bekanntgegeben, dass man weitere Branchenpartner mit ins Boot geholt hat. Mit ITV Studios Germany, Riverside Entertainment und ZDF Studios konnte die ifs weitere bekannte Unternehmen aus der Branche als Förderer und Stipendiengeber gewinnen. Erneut mit dabei sind darüber hinaus Bavaria Entertainment, Endemol Shine Germany, RTL Deutschland, Netflix, Seapoint Productions und Warner Bros. International Television Production.

Der zweijährige Studiengang für angehende Entertainment-Producer und Produzentinnen und Produzenten wurde auf Initiative und mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW sowie in Kooperation mit etablierten Produzentinnen und Produzenten aus dem Unterhaltungsbereich in Nordrhein-Westfalen entwickelt.

Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung sowie des Fachbeirats Entertainment Producing der ifs, sagt: "Angesichts des allgegenwärtigen Fachkräftemangels ist es mehr als folgerichtig, den Studiengang Entertainment Producing in Zusammenarbeit mit renommierten Branchenvertreter*innen fortzusetzen und so nachhaltig zur Weiterentwicklung der Entertainmentbranche in NRW beizutragen. Herzlich Willkommen unseren neuen Branchenpartnern und toi, toi, toi für einen erfolgreichen zweiten Durchgang!"



Und ifs-Geschäftsführerin Nadja Radojevic ergänzt: "Bereits mit dem ersten erfolgreichen Durchlauf ist die Implementierung eines Entertainment-Masters aufgegangen: Die Studieninhalte sind praxisnah zugeschnitten auf die Aufgabenfelder von Producern im Entstehungsprozess eines Entertainmentformats – von der Idee bis zur internationalen Auswertung. Wir freuen uns sehr, dieses erfolgreiche Modell weiterzuführen. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Förderern – sowohl für die erneute Unterstützung bewährter Partner als auch für das Vertrauen unserer neuen Partner!"