Rund ein Jahr nach dem Auftakt der ersten Staffel setzt TLC ab Juni nun die Reality-Sendung "Eating with my Ex" fort. Das Format, das DWDL 2022 als eine Art "Gegenentwurf zu 'First Dates'" bezeichnete, meldet sich demnächst mit zehn neuen Episoden zurück. Los geht es 5. Juni – TLC zeigt die Episoden im Free-TV dann jeweils montags ab 22.15 Uhr. Der Streamingdienst Discovery+ wird jede Episode sieben Tage vorab im Angebot haben.