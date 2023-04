Seit 2019 zeigt Sat.1 jährlich eine Staffel von "Das große Backen – Die Profis" im Mai. Daran wird sich auch 2023 nichts ändern. Der Sender hat nun den Starttermin für die mittlerweile fünfte Runde genannt – los geht es am 14. Mai und auch am Sendeplatz ändert sich nichts. Die Episoden laufen sonntags ab etwa 17:40 Uhr und dann bis ran an die Nachrichten um kurz vor acht.

Sechs Teams (unterteilt in die Farben rot, grün, lila, blau, gelb und schwarz) mischen mit. Dabei sind: Die beiden Konditormeisterinnen und Bundessiegerinnen der Konditoren Lisa Kreckel aus Weilmünster und Annika Weiser aus Gießen, die ehemalige "Das große Backen"-Finalistin Bianca Lackner-Wohlgemuth sowie sowie Chef-Pâtissière Michaela Thaller. Team Schwarz sollen Konditormeister Marcel Seeger und Schokoladensomelier Michael Nieten angehören. Sie duellieren sich auch mit Konditormeisterin Santa Thiel und Tim Schwengel, Inhaber von 'Das Mauerwerk' in Bad Oeynhausen. Vervollständigt wird der Cast von Rita Reinecke und Johannes Dhein , die ebenfalls im Konditorbereich unterwegs sind und die in der Küche arbeitenden Sarah Jahn und Martin Moser.



Pro Folge müssen die Teams zwei Aufgaben bewältigen. Wie gut das gelingt, darüber urteilt die Jury, die aus Schokoladen-Sommelière Bettina Schliephake-Burchardt, dem mehrfachen Pâtissier des Jahres Christian Hümbs sowie des Hofkonditors am Schwedischen Königshaus und Präsidenten der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung Günther Koerffer besteht.

Enie van de Meiklokjes moderiert die erneut vier Folgen, die von Tower Productions umgesetzt werden.