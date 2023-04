Mit im Schnitt bisher über 18,5 Prozent Gesamtmarkt – und insbesondere in den jüngsten Wochen noch aufsteigender Tendenz – könnte es die bisher quotenstärkste Staffel von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten beim Gesamtpublikum werden. So oder so: Das von UFA Show & Factual kommende Ratespiel mit Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoecker biegt auf die Zielgerade ein. Auch in diesem Sommer wird es von "Gefragt – gejagt" abgelöst. Die vorerst letzte 18-Uhr-Folge ist für den 2. Juni geplant, entsprechend werden Jägerinnen und Jäger ab dem 5. Juni den Sendeplatz im Ersten übernehmen.

Für "Gefragt – gejagt", hergestellt von ITV Studios Germany, ist es dann die inzwischen elfte Staffel. Wie viele Folgen diese exakt umfasst, ist derweil noch nicht ganz klar, bestätigte die Das-Erste-Pressestelle auf Anfrage. Die genaue Anzahl der in diesem Jahr in Erstausstrahlung laufenden Folgen sei auch von Sportübertragungen im Programm abhängig und müsse noch festgelegt werden. Klar sei: Bis Mitte Oktober sollen "mehr als 80 Folgen" laufen, heißt es vom Ersten.



Somit wäre die elfte Staffel ähnlich lang wie die zehnte oder siebte. Staffel neun fiel mit nur um die 60 Folgen etwas kürzer aus, dafür umfasste Staffel acht sogar mehr als 100 Stück. Auch im vergangenen Jahr kam die Qzuizshow mit Alexander Bommes auf starke Quoten – unter anderem wurde Mitte August der bisher höchste Wert, 19%, gemessen. Im Schnitt holte die Sendung fast 16 Prozent.

Ebenfalls ab Montag, den 5. Juni ändert sich somit auch das Vormitags-Programm des Ersten. Auch hier wird "Wer weiß denn sowas?" dann von "Gefragt – gejagt" auf dem Sendeplatz um 11:15 Uhr abgelöst.