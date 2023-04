München ist der Schauplatz für eine kommende Serie, die linear bei ZDFneo gesendet werden soll – auf Abruf wird das Format in der ZDF Mediathek zu sehen sein. Es handelt vom Kinderwunsch eines Mannes, der plötzlich wieder Single ist. Fridolin Sandmeyer spielt die Hauptfigur namens Michel. Diese wird von ihrem Mann (Florian Jahr) verlassen und steht (fast) vor dem Nichts. Auch die Tinte des Adoptionsvertrages ist noch nicht ganz trocken. Aber "Michel Mayer will ein Kind", wie auch der Name des kommenden Formats heißt. Und so kämpft die Figur in dem Format um den großen Traum.