2009 beendete Vox eine seiner damals bekanntesten Sendungen – nach 16 Jahren: Jetzt konkretisiert sich die Neuauflage von "Voxtours", das mit einer von RTL Studios umgesetzten Version nun für VoxUp entsteht. Noch im Mai wird der Spartensender zwei Folgen ausstrahlen – zur Primetime um 20:15 Uhr. Eingeplant ist das neue "Voxtours" mittwochs um 20:15 Uhr und zwar am 24. und 31. Mai. Schon bekannt war, dass Anni Dunkelmann (bekannt u.a. von "Automobil" bei Vox) durch die neuen Sendungen führen wird.

In der Comeback-Ausgabe soll sie zusammen mit der unter anderem von "Let's Dance" bekannten Motsi Mabuse auf Entdeckungsreise in Südafrika gehen und kulturelle wie kulinarische Eigenheiten kennenlernen. Gemeinsam sollen sie im „Pilanesberg Nationalpark“ die Big Five bei einer Safari in der Savanne suchen. In der zweiten Folge geht es schließlich nach Indien. Mit dabei: Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes – Indien ist das Heimatland ihres Vaters. Nach zwei Tagen in der Mega-Metropole geht es für die beiden weiter nach Kerala – dem weniger bekannten, südwestlichen Bundestaat Indiens. Sie beschäftigen sich u.a. mit den Grundlagen des Ayurveda.