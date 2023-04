Die Rede ist von außergewöhnlich großen, aggressiven, spleenigen oder sogar behinderten Hunden. Die nicht ganz normalen Vierbeiner sollen den zentralen Part in einem neuen Vox-Format einnehmen, das in Kürze den Sendeplatz am Samstagvorabend um 19:10 Uhr einnimmt: "Bunte Hunde - Wo die Tierliebe hinfällt" ist dabei eine Produktion der Docma TV. Hundetrainerin Vanessa Bokr soll beispielsweise mit einem sehr aggressiven Jack Russell, der in einem Tierheim lebt, arbeiten, da das Personal nicht mehr weiter weiß.

Terrier-Mischlingshündin hatte einen schweren Unfall im Schnee. Die Diagnose: ein unheilbarer Bandscheibenvorfall – sie ist nun Rollstuhlfahrerin und wird ebenfalls von Kameras begleitet. Und dann wäre da noch ein XXL-Wauzi: Bumblebee aus Norddeutschland. Dessen "beste Freundin" ist übrigens ein Pony namens Lola. Vox plant die Ausstrahlung von vier Episoden des Formats, los geht es am 20. Mai. Derzeit laufen bei Vox samstags um 19:10 Uhr übrigens Wiederholungen eines Klassikers: "Der Hundeprofi - Rütters Team" - darin wird den Personen geholfen, die einen Problemhund bei sich wohnen haben. Geplant sind aktuell Wiederholungen von Folgen, die 2021 bereits liefen.



Ebenfalls am 20. Mai wird zudem eine neue große Samstags-Dokumentation gesendet, die sich mit der neuen Freude an Partys in der Zeit nach den Kontaktbeschränkungen befasst. Vier Stunden lang wird sich "Endlich Party – Deutschland feiert wieder" erstrecken. Begleitet wurden Personen auf dem Parookaville-Festival in Weeze, bei der Full Metal Cruise, der lautesten Kreuzfahrt Europas, im Bierkönig auf Mallorca, bei dem Cosplayer-Event Elbenwald-Festival, beim Spring-Break an der kroatischen Adriaküste und auf dem Münchner Oktoberfest.