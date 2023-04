Eine Frau hat ihr Leben an die Wand gefahren und ausgerechnet in ihrer Heimat im Münsterland soll nun alles wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden - dort wollte sie aber eigentlich nie wieder sein. Das ist der Plott der neuen Serie "Stadt, Land, Lust", die die ARD jetzt angekündigt hat. Als Autor und Produzent hinter dem Projekt steht Ralf Husmann, der in der Vergangenheit für Serien wie "Stromberg", "Merz gegen Merz" oder auch "Frau Jordan stellt gleich" verantwortete. Aktuell finden für das neue Projekt die Dreharbeiten in Steinfurt, Berlin und Umgebung statt.

Geplant ist "Stadt, Land, Lust" für den "Endlich Freitag"-Sendeplatz im Ersten, also um 20:15 Uhr und zu einer Zeit, zu der bislang vor allem Filmreihen zu sehen sind. Produziert wird die Serie von der MadeFor Film im Auftrag der ARD Degeto und des WDR, Produzent ist neben Husmann auch Gunnar Juncken. Neben Husmann zeichnete auch Christian Martin für die Drehbücher verantwortlich. Regie führt Christine Rogoll, die Bildgestaltung übernimmt Niv Abootalebi. Auf Seiten der ARD-Redaktion sind Henrike Vieregge (WDR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto) verantwortlich.

Die Hauptrolle der Frau, deren Leben aus den Fugen geraten ist, übernimmt Franziska Machens. In weiteren Rollen sind Rainer Bock, Camill Jammal, Hendrik Heutmann, Sarina Radomski, Rana Farahani, Antonia Breidenbach und viele andere zu sehen.

Und so beschreibt die ARD den Inhalt der Serie: Sonja Stellbrink (Franziska Machens), erfolgreiche Vertreterin eines großen Pharmakonzerns, wird wegen eines erotischen Fehltritts von ihrem Arbeitgeber beurlaubt. Ihr Mann und Arbeitskollege Lars (Camill Jammal) beurlaubt sie anschließend auch aus ihrer Ehe. So landet Sonja plötzlich wieder dort, wo sie mal angefangen hat: in der Kleinstadt Vredenhorst im Münsterland. Ihr Vater Clemens (Rainer Bock) sieht sie dort immer noch als Nachfolgerin in seiner Apotheke, ihr Bruder Stoffel (Hendrik Heutmann) als willkommene Hilfe in seinem chaotischen Leben und ihre erste große Liebe Sascha (Tom Radisch) wohnt auch immer noch da. Womöglich ist die Kleinstadt also mehr als ein Zwischenstopp. Gleichzeitig ist Sonja überzeugt, bei ihrer alten Firma einem großen Pharma-Skandal auf der Spur zu sein, der vielleicht der wahre Grund für ihren Rausschmiss ist. Zwischen Kleinstadt- und Großkonzern wird sich Sonja fragen, ob ihre Reise in die Vergangenheit womöglich ihr Weg in die Zukunft sein kann.