Ende 2021 und Anfang 2022 lief bereits die erste Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That…" und weil das Unterfangen ganz offenbar ein Erfolg war, wurde schnell eine zweite Runde bestellt. Diesen Sommer sollen die neuen Folgen erscheinen, ein ganz genauer Termin steht noch nicht fest. Klar ist indes schon, dass die Serie auch diesmal in Deutschland wieder ihre exklusive Premiere bei Sky feiern wird. Das ist auch deshalb erwähnenswert, weil es eines der wenigen HBO-Max-Formate ist, das von Sky ausgewertet wird – andere Serien des Anbieters landen hierzulande bei RTL+.

Zu den wiederkehrenden Darstellerinnen und Darstellern gehören Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang und Alexa Swinton.



Zum Inhalt sind noch nicht allzu viele Details bekannt. Aber: Ein erster Teaser-Trailer des "Sex and the City"-Nachfolgers verrät, dass auch Carries Ex Aidan in den neuen Folgen auftaucht – ob die beiden wirklich wieder ein Paar werden? Geplant sind ebenfalls zehn Folgen in Staffel zwei.