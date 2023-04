am 28.04.2023 - 12:17 Uhr

Die BBC kommt weiterhin nicht zur Ruhe. In den kommenden Wochen muss die britische Regierung nämlich eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden für die Anstalt finden. Der derzeitige Vorsitzende Richard Sharp wird nach der "Mauschelaffäre" zurücktreten, wenn auch nicht sofort. In einer Erklärung hieß es, er wolle seinen Posten noch bis Ende Juni behalten. Er bezeichnete es als "richtig", die Interessen der BBC in den Vordergrund zu stellen. Und im Interesse der BBC war es ganz offenkundig, dass sie nicht mehr von Sharp geführt wird. Noch ein bisschen zu bleiben, darum sei er gebeten worden, um der Politik entsprechend Zeit bei der Suche einer ihm nachfolgenden Person zu verschaffen.