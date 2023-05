Der Pay-TV-Sender Sony AXN wird die Fußball-Dramaserie "The Window" noch in diesem Monat als Deutschlandpremiere ins Programm nehmen. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 25. Mai jeweils donnerstags um 21:10 Uhr. Sony hat die Pay-TV- und SVoD-Rechte an der zehnteiligen Serie für den deutschen Sprachraum von ZDF Studios erworben. Entwickelt und geschrieben wurde sie vom BAFTA- und Emmy-prämierten Drehbuchautor James Payne ("Die Musketiere", "Mr Selfridge").

"The Window" handelt von komplexen und dunklen Machenschaften im Profifußball. Die erste Folge spielt in der elitären Welt des Spitzenfußballs, in der Spieler, Agenten, Klubbesitzer, Verwaltungsangestellte und Journalisten miteinander interagieren. Sie beginnt am Ende der englischen Fußballsaison, wenn sich das Transferfenster öffnet. Erzählt wird ein Sommer im Leben von Jordan Burdett, einem 17-jährigen Wunderkind, das von allen europäischen Vereinen umworben wird.

Produziert wurde die Serie von Boogie Entertainment in Koproduktion mit dem Fuji Television Network und ZDF Studios. Letzteres hat "The Window" außerdem bereits an Vivacom (Bulgarien), TV4AB (Schweden), die Deutsche Welle (Deutschland), MBC aus Dubai, Keshet Broadcasting (Israel) und den Multiplattform-Videodienst Vubiquity lizenziert.

Sebastian Krekeler, Manager Drama bei ZDF Studios: "Da Fußball auf der ganzen Welt so beliebt ist, ist es nicht verwunderlich, dass dieses Drama international eine große Anziehungskraft ausstrahlt. Ich freue mich, dass 'The Window', unsere erste Drehbuch-Koproduktion mit Fuji Television, von einem breiten Publikum gesehen werden wird.“