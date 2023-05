am 02.05.2023 - 12:25 Uhr

In einem Posting auf seinem Instagram-Kanal hat Gianni Infantino, Boss des Fußball-Verbandes FIFA, fünf großen Ländern in Europa damit gedroht, die kommende Frauen-Fußball-WM nicht zu übertragen. Schon seit Monaten gibt es im Hintergrund einen Streit um die Angebote verschiedener TV-Sender für die im Sommer stattfindende Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Zu diesen fünf Ländern, das ist relativ klar, gehört auch Deutschland.

Und während seitens ARD und ZDF schon vor Wochen zu hören war, dass man ein angemessenes Angebot abgegeben habe, bestreitet Infantino genau das. Er findet, dass Fernsehsender "die Pflicht hätten", auch in Frauenfußball zu investieren und versprach, dass alle Einnahmen direkt dem Frauenfußball zu Gute kämen.



Die Angebote der europäischen Fernsehsender nannte Infantino "einen Schlag ins Gesicht". Er nannte auch ungefähre Zahlen. Wo für die Männer-Fußball-WM zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar gezahlt würden, lägen die Angebote für die Frauen-Fußball-WM bei zwischen einem und zehn Millionen US-Dollar. "Es ist unsere Pflicht, die Frauen-Fußball-WM nicht unter Wert zu verkaufen." Sollten die Angebote nicht fair sein, sei die FIFA gezwungen, das Turnier in den "Big 5" EU-Ländern nicht zu übertragen.