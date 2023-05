am 02.05.2023 - 13:34 Uhr

Das ZDF plant nach aktuellem Stand an Karfreitag 2024 die Ausstrahlung eines Dokudramas namens "INRI – Der Prozess gegen Jesus". Noch bis Ende kommenden Monats soll dafür in Marokko, Jerusalem und auch Deutschland gedreht werden. Jesus von Nazareth wird in der Produktion von Eidin Jalali dargestellt.

Christian Twente inszeniert dabei ein Drehbuch von Friedrich Klütsch. NFP neue film produktion mit Produzent Clemens Schaeffer und Producer Christian Ehrhardt zeichnen für "INRI – Der Prozess gegen Jesus" verantwortlich.

Herzkino: "Malibu"-Reihe wird fortgesetzt

Fortgesetzt wird unterdessen eine 2022 erstmals gesendete "Herzkino"-Reihe, die im September auf um die vier Millionen Gesamt-Zuschauende kam: "Malibu". Darin geht es um eine Krankenschwester, die wegen ihres kraftraubenden Berufs nach einer Veränderung strebt. Da erbt ihr Mann einen maroden Campingplatz. Noch bis Juni setzt Network Movie in Hamburg, Plön und Umgebung nun drei weitere 90-Minüter um.