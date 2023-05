Nach mehreren Jahren in München, einer digitalen Ausgabe in 2020, einer Hybrid-Version in 2021 und einer kreativen Pause im vergangenen Jahr, feiert die Seriencamp Conference - Deutschlands größte Konferenz für Serien-Storytelling - mit Unterstützung von Film- und Medienstiftung NRW, der Staatskanzlei NRW und ZDF Studios vom 14. bis zum 16. Juni ihre Premiere in der neuen Seriencamp-Heimat Köln und ergänzt mit ihrem dreitägigen Fachprogramm das zeitgleich stattfindende kostenlose Seriencamp Festival, dem größten Event für Serienfans in Deutschland. Early Bird Tickets sind noch bis einschließlich 5. Mai erhältlich.

Die international etablierte Fachveranstaltung für die TV- und Serienbranche bietet bei der Premiere in Köln ein dreitägiges Programm mit zahlreichen Networking-Events und Impulsen für Fachleute der Film- und Fernsehindustrie aus ganz Europa. „Wir freuen uns sehr, die erste Ausgabe der Seriencamp Conference in Köln feiern zu dürfen“, sagt das Gründer-Trio Malko Solf, Simone Schellmann und Gerhard Maier. „In den letzten Monaten haben wir unermüdlich daran gearbeitet, ein aufregendes Programm zu erstellen, das Einblick gibt, Inspiration vermittelt und für die Zukunft der Branche fruchtbare Diskussionen auslöst“, sagt Gerhard Maier, Programmdirektor der Veranstaltung.

© Seriencamp Seriencamp-Gründer-Trio Malko Solf, Simone Schellmann und Gerhard Maier

Kern der Seriencamp Conference bleibt auch in Köln-Ehrenfeld der in den Vorjahren etablierte Dreiklang aus Networking bei der erfolgreich eingeführten Story Exchange Plattform, exklusiven Previews neuer Serienprojekte im von DWDL präsentierten „Work in Progress“ sowie Panels und Keynotes zu aktuellen Trends des Seriengeschäfts. Dabei geht es im Juni u.a. um die Rolle von künstlicher Intelligenz, die nächste Stufe europäischer Koproduktionen und den großen Appetit nach bestehenden IPs, zu dem längst auch der Blick auf erfolgreiche Podcast gehört. Ergänzt wird all das durch zahlreiche Workshops sowie Partys am Abend, darunter u.a. eine DWDL.de Happy Hour am Eröffnungstag (Invite only).

Die Story Exchange Plattform bietet Pitching-Events und Networking-Gelegenheiten für Producer*innen, Autor*innen und Medienschaffende, um potentiellen Auftraggebern Ideen zu präsentieren. Mit dem Fokus auf Kooperationen und Co-Productions-Möglichkeiten bietet sich die Gelegenheit Fuß in der Serien-Industrie zu fassen und neue Projekte voranzubringen. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören 2023 u.a. ZDF, Paramount+, Prime Video, Amazon Studios, AppleTV+, Sky Germany, ORF, SRF, WDR, ZDFneo, Arte, HR, RTL, Degeto Film und ServusTV.

© Seriencamp Neben Pitches, Diskussionen und Networking gibts auch exklusives Material zu sehen

Zurücklehnen statt networken: An erstmals zwei Tagen geht es bei „Work in Progress“ um neue Projekte aus Deutschland, die schon in Produktion sind - und das Seriencamp als größten Branchentreff hierzulande nutzen, um dem Fachpublikum erstmals Einblicke zu gewähren. Diesmal sind Projekte u.a. von UFA Fiction, Wiedemann & Berg, Gaumont und der bildundtonfabrik dabei, die für ZDF, Paramount+, Prime Video, Sky Germany, ZDFneo und ARD entstehen. Moderiert wird der exklusive Blick hinter die Kulissen wie in den Vorjahren von DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath.

Ratschläge, Meinung und Inspiration versprechen Keynotes und Panel-Diskussionen im diesjährigen Kongressprogramm. Aus den USA kommt Dokumentarfilmemacher und Podcast-Produzent Marc Smerling („The Jinx“, „Mind over murder“) nach Köln und hostet eine Masterclass, die die Schnittstelle von Storytelling zwischen Dokumentation, Fiktion und Audio erkundet. Weitere Highlights: Ein Kamingespräch mit Neil Krishnan und Anna Phelan von der Podcast-Firma Novel, über die Schnittstelle zwischen Podcast und Serien. Und Jean-François Asselin und Jacques Drolet sprechen über ihre Zeitreise-Erfolgsserie „Plan B“, die aktuell in mehreren Ländern adaptiert wird.

Robert Franke (ZDF Studios) gibt Einblicke in die Rolle von künstlicher Intelligenz in Serienproduktionen, während Frank Tönsmann (WDR) und Helen Perquy (Produzentin, jonnydepony) die Entstehung der Science-Fiction-Serie „Arcadia“ besprechen. George Gottl (Gründer, Explorers of the Unfound) und Benjamin Munz (Produzent, Fright Zone) geben Einblicke und Erfahrungen in die Kunst der Genre-Serien. Die Seriencamp Conference ist außerdem Gastgeber der European Alliance (ZDF, France Télévisions, Rai), die neue Strategien und Projekte präsentieren will.

Mehr zum Programm der Seriencamp Conference und alle Informationen zu Tickets finden sich auf der Website. Internationaler Medienpartner der Seriencamp Conference ist in diesem Jahr erstmals Deadline.com. Auch DWDL.de wird ausführlich von der Veranstaltung in Köln berichten.