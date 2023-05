Die Zukunft des "Mittagsmagazins", das ARD und ZDF bislang im Wechsel produzieren, ist weiter unklar. Der RBB muss die Produktion der Sendung aus Spargründen abgeben und noch steht nicht fest ob und wenn ja welche andere ARD-Anstalt künftig einspringen wird. Fest steht wohl nur: In Berlin wird die ARD-Ausgabe der Sendung künftig wohl nicht mehr produziert (DWDL.de berichtete). Nun berichtet der "Tagesspiegel", dass das "ARD Mittagsmagazin" ab dem kommenden Jahr zum MDR und damit nach Leipzig wandern könnte.

Wie der "Tagesspiegel" in einem Artikel am Dienstagabend berichtet, soll durch den neuen Standort verstärkt auch der Osten der Republik in den Fokus der Sendung genommen werden. Bewahrheitet sich das Vorhaben, das von der ARD im Rahmen der Mitteldeutschen Medientage bekanntgegeben werden soll, wäre es für die Verantwortlichen eine interessante Argumentation, schließlich produziert man schon heute aus einem ZDF-Studio in Berlin - und damit aus dem Osten Deutschlands.

Doch glaubt man dem "Tagesspiegel", soll es zu weiteren Veränderungen rund um das "Mittagsmagazin" kommen. So sollen sich ARD und ZDF nämlich auf eine Ausweitung der Sendezeit geeinigt haben, ab 2024 soll das Format von 12:15 bis 14 Uhr zu sehen sein. Im Ersten würde dann das "ARD-Buffet" vom SWR und im ZDF die "drehscheibe" entfallen. Das würde also heißen, dass nicht nur der RBB ein Mittagsformat hergibt, sondern auch der SWR. Im Falle des ARD-"Mittagsmagazins" sollen zudem die übrigen Landesrundfunkanstalten Beiträge anhand von Zulieferungsquoten beisteuern.

ARD und ZDF haben die Veränderungen bislang allerdings noch nicht bestätigt. Weder gibt es Stellungnahmen der Sender im Bericht des "Tagesspiegels", noch haben sie sich bislang gegenüber DWDL.de zum Thema geäußert. Eine entsprechende Anfrage bei MDR und ZDF läuft aktuell. Die "Medientage Mitteldeutschland" beginnen jedenfalls am kommenden Mittwoch, den 3. Mai. DWDL.de wird von der zweitägigen Veranstaltung berichten. Zu Gast sein werden dann unter anderem auch ZDF-Intendant Norbert Himmler und ARD-Vorsitzender Kai Gniffke, sie sitzen am Donnerstag gemeinsam auf einem Podium zum Thema Reformen bei den Öffentlich-Rechtlichen. MDR-Intendantin Karola Wille spricht am Mittwoch über die Zukunft des Rundfunkbeitrags.