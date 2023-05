Am 1. Juni wird Heidi Klum ihren 50. Geburtstag - und weil der praktischerweise auf einen Donnerstag fällt, hat ProSieben jetzt angekündigt, an diesem Tag nicht nur eine neue Folge von "Germany's next Topmodel" in der Primetime zu zeigen, sondern gleich einen ganzen "Heidi-Tag" auszurufen.

Los geht es um 13:10 Uhr mit mehreren Umstyling-Folgen früherer "GNTM"-Staffeln. ProSieben verspricht die "drei besten Umstylings aus 18 Staffeln" des Model-Castings. Für gewöhnlich zählen diese Folgen zu den quotenstärksten einer jeden Staffel. Ab 19:10 Uhr feiert ProSieben schließlich in der Sondersendung "Happy Birthday, Heidi" noch einmal ganz explizit Klums Geburtstag - mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte - "inklusive Inerviews, Fotos und Bewegtbildmaterial aus einem halben Jahrhundert", wie es heißt.

Dazu kommt, dass den ganzen Tag über viele Menschen auf ProSieben in kurzen Einspielern zum Geburtstag gratulieren. "Das solltest du auf keinen Fall verpassen", schreibt ProSieben an Klum. Fraglich allerdings, ob Heidi Klum an ihrem runden Geburtstag nicht Besseres zu tun hat als den ganzen Tag vor dem Fernseher zu sitzen.