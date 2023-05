am 03.05.2023 - 10:53 Uhr

Derzeit finden in Berlin die Dreharbeiten zu 13 neuen Folgen der ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" statt. An der Seite von Christina Athenstädt als blinde Anwältin Romy Heiland spielen Sina Reiß und Tim Kalkhof als ihre AssistentInnen Tilly Vogel und Ringo Holländer, Aleksandar Jovanovic und Peter Fieseler als die Rechtsanwälte Rudi Illić und Ben Ritter sowie Peggy Lukac und Rüdiger Kuhlbrodt in der Rolle ihrer Eltern Karin und Paul Heiland.

Neu im Ensemble ist Anne Diemer als Staatsanwältin Odette Santos. In Episodenrollen sind darüber hinaus unter anderem Lina Wendel, Jeanette Biedermann, Rike Eckermann, Luisa-Céline Gaffron, André M. Hennicke, Harald Schrott, Erik Madsen und Kai Schumann zu sehen.

Produziert wird "Die Heiland" von Olga Film, Produzentinnen sind Alicia Remirez und Lena Kraeber, Producerin ist Helena Rössle. Die Regie übernehmen Oliver Schmitz, Dirk Pientka, Oliver Dommenget und Christoph Schnee. Die Autorinnen und Autoren sind Andreas Fuhrmann, Tamara Sanio, Stefan Barth, Aglef Püschl, Thomas André Szabó, Nina Blum, Felicitas Sieben, Antoine Dengler, Marlene Schwedler und Michaela Beck.

Die Ausstrahlung soll nach Angaben des Senders noch im Sommer oder Herbst dieses Jahres ausgestrahlt werden. Der genaue Termin steht aber noch nicht fest. Inspiriert ist die beliebte Serie, die zuletzt im Schnitt von mehr als 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen, übrigens durch ein reales Vorbild inspiriert: die blinde Strafverteidigerin Pamela Pabst, die in Berlin lebt und arbeitet.