RTL hat einen Sendeplatz für "Viva la Diva" gefunden. Die von Tim Mälzer moderierte Show lief erstmals und bisher einzig Mitte Juni vergangenen Jahres an einem Montag – und sicherte sich gut zwölf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Im Herbst 2022 erhielt der Privatsender für die von UFA Show & Factual produzierte Sendung gar eine Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis. Nun wurden im Spätwinter gleich zwei weitere Ausgaben des Formats produziert. Die erste davon wird nun Anfang Juni ausgestrahlt. Diesmal wechselt das Format den Sendeabend: Geplant ist sie nun für Freitag, 2. Juni zur besten Sendezeit.

Und dann plant RTL aktuell noch mit einer Sonderprogrammierung von "Wer wird Millionär?", denn an zwei aufeinanderfolgenden Abenden soll Günther Jauch in einem "Überraschungs-Special" zu sehen sein. Die beiden jeweils von 20:15 Uhr bis Mitternacht eingeplanten Episoden sollen an Pfingstsonntag und Pfingstmontag (28. und 29. Mai) laufen. Das Special garantiere erstaunte Kandidatinnen und Kandidaten: Die potenziellen Spieler durften nichts von der Anmeldung wissen. Und Überraschungen sind an Pfingstmontag ab kurz nach 19 Uhr sicherlich auch dabei, dann nämlich stellt Inka Bauer die neuen Landwirte der (wohl) im Herbst kommenden "Bauer sucht Frau"-Staffel vor.