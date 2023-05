Zum Finale der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" haben sich ProSieben und die Produktionsfirma Florida Entertainment einen besonderen Kniff überlegt: Am Dienstag, den 23. Mai wird die ProSieben-Show unter dem Titel "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" ausgestrahlt - und dabei ist der Name tatsächlich Programm.

Erstmals fordert nämlich ein ganzes Studio das Moderatoren-Duo heraus: 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ProSieben wollen es wissen und treten in der Arena gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. In jeder Spielrunde können Joko & Klaas die Anzahl ihrer Gegnerinnen und Gegner minimieren, um im Finale gegen das Team ProSieben zu bestehen. Triumphieren die beiden, überlässt ihnen der Sender wie gewohnt 15 Minuten Live-Sendezeit zur besten Sendezeit. Verlieren sie, müssen sie sich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.

Aus Quotensicht läuft es auch für die aktuelle Staffel wieder richtig gut: Die ersten beiden Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" bescherten dem Privatsender Marktanteile von 18,4 und 16,5 Prozent in der Zielgruppe. Dazu kommt, dass die ersten 15 gewonnenen Sendeminuten am Mittwochabend ebenfalls mit 18 Prozent Marktanteil auf ganzer Linie überzeugten (DWDL.de berichtete).

Die 15 Minuten waren übrigens gar nicht live - was schon deshalb nicht möglich war, weil Heufer-Umlauf am Mittwochabend in Berlin den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama interviewte. Stattdessen bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Voraufzeichnung zu sehen, in der Heufer-Umlauf seinen Kollegen damit überraschte, dessen Habseligkeiten mit einem Ballon ins All zu schießen.