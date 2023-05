am 04.05.2023 - 09:59 Uhr

© IMAGO / Everett Collection

Dreesen zurück bei Sat.1 Gold

Die Sat.1-Einsätze ändern am wochentäglichen Sat.1 Gold-Line-Up indes nichts. Dort bleibt "Baywatch" jeweils gegen 15:30 Uhr erhalten. Indes hat der Sender für den 25. Mai, ein Donnerstag, zur besten Sendezeit den Start neuer Folgen von "Praxis Dr. Dreesen – Ein Hof für Tiere" in Aussicht gestellt. Was gibt's da zu sehen? Wellensittich Pringles leidet vermutlich unter einer Kropfentzündung, Gänse-Dame Stöpsel bekommt nur schlecht Luft und auch Rüde Joschi bereitet seinem Besitzer Sorgen…

Der Landtierarzt, der seine Praxis auf dem Gestüt Gut Herrenhöhe im Bergischen Land eingerichtet hat, ist zur Zeit übrigens auch in Sat.1 zu sehen. Bilder seines Formats füllen aktuell die finale halbe Stunde des Nachmittagsformats "Volles Haus".