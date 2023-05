Recht ruhig ist es um die Sat.1-Traditionsmarke "Akte" in den zurückliegenden Monaten geworden. Fast ein halbes Jahr ist es her, dass sich die Produktion aus dem Programm verabschiedete – bisher letztmals war die Sendung Mitte November am späteren Donnerstagabend zu sehen. Nun ist klar, wann die "Akte", dann mit neuem Moderator, ins Sat.1-Programm zurückkehrt. Wie ein Sendersprecher auf Anfrage von DWDL.de bestätigte, ist die Rückkehr für Juni geplant. Dann werde Matthias Killing die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstagabend begrüßen. Eine genaue Sendezeit wurde nicht genannt.