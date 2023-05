am 04.05.2023 - 14:28 Uhr

Wenn sich "Gefragt - gejagt" in wenigen Wochen auf dem Bildschirm zurückmeldet, dann wird das Jäger-Team so breit aufgestellt sein wie noch nie. Der Grund: Adriane Rickel und Annegret Schenkel werden ab der neuen Staffel fest zum Team gehören, wie die ARD jetzt bekanntgegeben hat. Im vergangenen Jahren kamen die beiden bereits auf einige Einsätze und haben sich dabei offenbar bewährt.

Die beiden Jägerinnen mischen damit das ansonsten rein männliche Team auf: Wie gehabt bleiben Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, Thomas Kinne und Klaus Otto Nagorsnik an Bord. Das Team, das gegen die Kandidatinnen und Kandidaten quizzt, teilt unter sich mehrere Deutsche Meister- sowie Europameistertitel auf.

"Mit fünf Jägern und zwei Jägerinnen haben wir das bislang größte Team, das es kaum erwarten kann, unseren Fans in einzigartiger und gewohnt unterhaltsamer Manier Bildung und Wissen zu vermitteln", so Moderator Alexander Bommes, der freilich ebenfalls wieder mit von der Partie sein wird. "Ich bin auch extrem vorfreudig und verspreche: Egal wer auf dem Thron sitzt, unsere mutigen Kandidatinnen und Kandidaten können sich meiner Unterstützung sicher sein."

Die neue Staffel von "Gefragt - gejagt" startet bekanntlich am 5. Juni und übernimmt den Sendeplatz um 18:00 Uhr im Ersten von "Wer weiß denn sowas?", das sich in die Sommerpause verabschiedet. Geplant sind mehr als 80 Folgen, darunter auch wieder ein Radio-Special, in dem sich vom 26. bis 30. Juni Radiomoderatorinnen und -moderatoren der ARD-Hörfunkwellen mit ihren Hörerinnen und Hörern den Jägerinnen und Jägern stellen.