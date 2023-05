© Smartclip

Die Unternehmen smartclip, das smartclip-Tochterunternehmen Realytics in Frankreich, Yospace in Großbritannien sowie die 50-prozentige Beteiligung an SQL Services sollen auch künftig als eigenständige Unternehmen am Markt agieren. Durch das gemeinsame Dach soll die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der verschiedenen Beteiligungen aber koordiniert und gestärkt werden. AdTech sei für das Unternehmen ein "internationales Wachstumsfeld und ein wichtiger Baustein für die Transformation des Kerngeschäfts", heißt es von RTL Deutschland.

Martin Hoberg sagt zu seiner neuen Aufgabe: "AdTechnology und Vermarktung gehören seit über einem Jahrzehnt zu meinen Schwerpunktthemen. Ich freue mich daher sehr, mich zukünftig auf die Weiterentwicklung unserer AdTech-Gesellschaften zu fokussieren und ganz besonders auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren exzellenten Kolleg:innen und Teams."

Und Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland, ergänzt: "Martin ist für mich seit langem ein geschätzter Ansprechpartner bei strategischen AdTech-Themen. Er ist mit unseren Beteiligungen eng verknüpft und für RTL Deutschland daher die ideale Besetzung für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."