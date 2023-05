Noch bis Ende Mai entsteht in Prag für das ZDF ein Fernsehfilm über das Leben von Katarina Witt. Das berichtet "Bild" und zeigt zugleich ein Foto von Witt neben der Schauspielerin Lavinia Nowak, die die frühere Eiskunstläuferin in dem Film verkörpert. Eine weitere Hauptrolle übernimmt Dagmar Manzel: Sie spielt dem Bericht zufolge Witts einstige Trainerin Jutta Müller.

"Sie ist so bezaubernd, dass ich Lavinia sofort in mein Herz geschlossen hab", sagt Witt gegenüber "Bild" über Lavinia Nowak. "Lavinia live spielen zu sehen, war etwas unwirklich, da ich meinem 'jungen Ich' begegnete. Gleichzeitig spürte ich ihre eigene Leidenschaft für ihren Beruf als Schauspielerin. Sie brennt fürs Spielen wie ich fürs Eis."

Regie führt Michaela Kezele nach einem Drehbuch von Andrea Stoll, die den Film eng an das echte Leben anlehnt. Die Botschaft sei "Never give up", so Stoll zu "Bild". "Das ist etwas, was alle Frauen von Katarina Witt lernen können. Wir alle kennen Momente, wo wir Angst haben, etwas nicht zu packen. In diesem Moment nicht aufzugeben, sondern mit geballter Kraft durch diese Angst hindurchzugehen. Egal, wie es dann ausgeht: Du weißt, dass du alles gegeben hast."

Produzentin des Films über Katarina Witt, die eine beeindruckende Karriere auf dem Eis hinlegte, ist Monika Raebel von Odeon Fiction. Wann genau das Drama den Weg ins Fernsehen findet, steht noch nicht fest.