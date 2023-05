am 07.05.2023 - 16:36 Uhr

Es folgen von 18 bis 20 Uhr zwei Stunden des geskripteten Helptainment-Formats „Lenßen übernimmt“, produziert von UFA Serial Drama. Bei Sat.1 erhofft man sich mit dieser wenig überraschenden Programmänderung einen besseren Audience Flow am Vorabend, weil Lenßen den Zuschauerinnen und Zuschauern vom „Vollen Haus“ vertraut ist und der Bruch um 18 Uhr künftig weniger hart sei als die Übergabe vom „Vollen Haus“ an eine Gameshow um 19 Uhr. Sat.1 kämpfte am Vorabend zuletzt mit konstant deutlich unterdurchschnittlichen Einschaltquoten.

Die Kürzung des „Vollen Haus“, dessen Studio-Anteil zuletzt schon zurückgefahren wurde, sei zunächst für die Sommermonate geplant. Wie Sat.1 den Vorabend dann ab Herbst gestalten will, bleibt abzuwarten. Mit „Die Landärztin“ hat der Sender gerade aber bei Filmpool eine neue Dailysoap in Auftrag gegeben (DWDL.de berichtete). Details dazu dürfte es frühestens Mitte Juni zu den Screenforce Days geben, wenn die großen deutschen Privatsender den Werbekunden ihre Strategie für die kommende TV-Saison präsentieren.