Wer in diesem Jahr nicht beim Festival "Rock am Ring" dabei sein kann oder will, aber trotzdem die Auftritte der Headliner Kings of Leon, der Toten Hosen und der Foo Fighters nicht verpassen will, kann auch in diesem Jahr auf den Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird man auch in diesem Jahr das Programm der beiden Hauptbühnen in zwei Livestreams komplett live und exklusiv übertragen.

Dafür setzt man die Partnerschaft mit CTS Eventim fort. Produziert wird die Übertragung von Eventim Brand Connect, der für Markenpartnerschaften, Mediavermarktung und Sponsoring zuständigen Tochter der CTS Eventim. Der Livestream ist im Webbrowser kostenlos und frei zugänglich über rtlplus.de abrufbar, um auch über die App Zugriff zu haben, muss man ein Premium-Abo von RTL+ abgeschlossen haben.

Neben den genannten Headlinern sind zwischen dem 2. und 4. Juni auch Auftritte von Acts wie Kontra K, Rise Against, K.I.Z., TenaciousD, Giant Rooks, Finch, JuJu und Badmomzjay zu sehen. Im vergangenen Jahr wurden die beiden Livestreams nach RTL-Angaben über vier Millionen Mal gestartet - von wie vielen verschiedenen Personen ist allerdings nicht bekannt.