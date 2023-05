Rund zwei Monate ist es her, dass das ZDF die Produktion einer neuen Sketch-Comedy ankündigte – nun ist klar, wann die erste und aus acht Episoden bestehende Staffel von "Wir sind die Meiers" ihren Weg ins Programm finden wird: Los geht es am Freitag, 23. Juni 2023 auf dem Sendeplatz, den über weite Teile des Jahres die "heute-show" bespielt. Von dieser läuft die letzte reguläre Folge vor der Sommerpause am 2. Juni, sieben Tage später dann plant das ZDF noch mit einer Spezial-Ausgabe. Am 16. Juni gibt's mehr Krimi zu sehen, da um 20:15 Uhr ein "Die Chefin"-90-Minüter geplant ist.

Alle von ihnen sind im neuen ZDF-Format in mehreren Rollen zu sehen. Matthias Matschke etwa soll ebenso einen Spitzenpolitiker wie auch einen Paarmasseur und einen "glücklosen" Touristenführer mimen. Lutz Heineking Jr. sowie Jan Markus Linhof führten bei der Produktion Regie.

Rückkehr des "Comedy Sommers"

Insgesamt plant das ZDF sieben Wochen lang mit "Wir sind die Meiers", am ersten August-Freitag ist ein Doppelpack im Programm vorgesehen. Ebenfalls ab dem 23. Juni kehrt "Der ZDF-Comedy Sommer" ins Programm zurück. Sechs Shows sollen freitags gegen 22:55 Uhr laufen, in denen "die wechselnden Hosts zusammen mit ihren Gästen jeweils 30 Minuten lang ein Pointenfeuerwerk" zünden.