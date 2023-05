Das Erste hat eine in Mannheim spielende Primetime-Serie in Auftrag gegeben, die über Geschichten der Mannheimer Feuerwache III erzählt und auf den Arbeitstitel "Die Notärztin" hört. Im Zentrum steht Notärztin Dr. Nina Haddad, dargestellt von Sabrina Amali. Sie arbeitet nun neu auf der Mannheimer Feuerwache III und fährt von nun an gemeinsam mit Notfallsanitäter Paul Raue (gespielt von Paul Zichner) von Einsatz zu Einsatz.

Und nicht selten stecke, so beschreibt es der Sender, hinter einer vermeintlich lebensbedrohlichen Situation "ein berührendes menschliches Schicksal". Gemeinsam mit ihrem Team, zu dem auch Feuerwehrmann Markus Probst (Max Hemmersdorfer), Brandmeister Piotr Maszalek (Mark Zak) und Billy Johannes (Anna Schimrigk) gehören, soll Nina nach ARD-Angaben "viel Aufregendes und emotional Aufwühlendes" erleben. So sollen etwa direkt beim ersten Einsatz Kindheitserinnerungen wach werden.



Polyphon Pictures produziert die neue Serie im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Die erste Staffel soll zunächst sechs Episoden umfassen. Gedreht wird noch bis Anfang Juli und zwar nicht nur in Mannheim, sondern auch in Berlin. Regie führt Jan Haering, der gemeinsam mit Tine Thoene auch für die Drehbücher verantwortlich ist. Die Kamera führt Lukas Steinbach. Ein Sendetermin für die neue Serie steht natürlich noch nicht fest.