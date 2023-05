Seit Sommer vergangenen Jahres betreibt Amazon auch hierzulande nicht nur seinen kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video, sondern mit Freevee auch ein werbefinanziertes und für Nutzerinnen und Nutzer somit kostenfreies Angebot. In den USA werden dafür auch schon seit längerem "Freevee Originals" produziert, nun gibt's erstmals auch eine lokale Eigenproduktion, die Amazon nicht zahlender Kundschaft vorbehalten will, sondern bei Freevee zur Verfügung stellt.

Das Ziel dürfte sein, dem Dienst mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen - und dazu setzt man mit Jokah Tululu und Tutty Tran auf zwei, die auf den diversen Plattformen wie YouTube, TikTok und Co. schon eine siebenstellige Zahl an Followerinnen und Followern mitbringen. Das Format unter dem Titel "Jokah & Tutty" wird als "einzigartige Mischung aus Stand-Up-, Live- und Sketch-Comedy, die mit viel Humor und Ironie gesellschaftlich relevante Themen verhandelt, Perspektiven von Minderheiten aufzeigt und Vorurteile entlarvt" angepriesen. Dabei wolle man auch "so manchen Finger in die Political-Correctness-Wunde legen", was auch immer eine Political-Correctness-Wunde sein soll.

Jokah Tululum bezeichnet sich als "Fresh Prince of YouTube" und tritt dort unter anderem als "Beziehungstest-Guru" auf. Knapp 760.000 Abos zählt sein Kanal dort. Bei TikTok hat er 1,4 Millionen Followerinnen und Follower. Beim Stand-Up-Comedian Tutty Tran ist der Follower-Zähler bei TikTok auf knapp 800.000 gestiegen, bei YouTube zählt er knapp 90.000 Abonnentinnen und Abonnenten, bei Instagram sind es über 400.000. Neben den beiden werden auch zahlreiche bekannte Gäste zu sehen sein, darunter Christian Tramitz, Oliver Korritke, Gregor Bloeb, Idil Baydar, Nico Stank, Erika Ratcliffe oder Osan Yaran.

Die zehnteilige erste Staffel des Formats soll Ende des Jahres zu sehen sein. Sie basiert auf einer Idee von Michael Starkl, der auch die Regie übernahm und das Format mit Headautor Ben Schmid und dem WritersRoom Berlin entwickelte. Es ist eine gemeinsame Produktion von i&u TV, Odeon Fiction und STARKL!film. Für den "cineastischen Look" ist der erfahrene DOP Maciej Rolbiecki zuständig. Als Produzent:innen zeichnen sich Nina Etspüler und Pierre Uebelhack von i&u TV, Gregor Sauter von Odeon Fiction und Michael Starkl von STARKLfilm verantwortlich.

"Wir wollen eine Comedy Show kreieren, die internationales Flair hat, bissig, eckig, kantig und so richtig lustig", sagt Michael Starkl, Regisseur und Produzent von STARKLfilm. "Ich habe selten mit Menschen gearbeitet, die so ein Gespür für Comedy und Timing haben wie Jokah & Tutty und bin wahnsinnig gespannt, wie das Format ankommen wird." Die Produzenten Pierre Uebelhack von i&u TV und Gregor Sauter von Odeon Fiction ergänzen: "Das Format glänzt mit zwei herausragend lustigen, reichweitenstarken Hosts und einem völlig neuartigen Crossover-Ansatz aus überraschend unkonventionellen Sketchen und einer unterhaltsamen Show." "Wir freuen uns sehr, dass wir zwei der meiner Meinung nach lustigsten und frechsten Comedians für den Start unseres ersten deutschen Amazon Freevee Originals gewinnen konnten", so Christian Hoeweler, Leiter Freevee Deutschland und Österreich.