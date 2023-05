am 09.05.2023 - 16:14 Uhr

"Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz baut sein Team weiter aus und kann am Dienstag gleich drei Neuzugänge verkünden. Sven Böll verstärkt als Head of Digital Development & Innovation künftig die Chefredaktion. Sein Wechsel solle "so schnell wie möglich" erfolgen, heißt es. Bislang ist er als Managing Editor für den Ausbau exklusiver Inhalte bei T-Online zuständig. Zuvor hatte er zehn Jahre für den "Spiegel"-Verlag tätig, ehe er zwischen 2018 und 2020 das Hauptstadtbüro der "Wirtschaftswoche" geleitet hat.

Mit zwei anderen Personalien will sich der "Stern" im Investigativen stärker aufstellen. Voraussichtlich zum 1. September übernimmt Marc Neller die Leitung des Ressorts Recherche und wird als Autor und Koordinator für Schwerpunktthemen zuständig sein. Er kommt von der Welt-Gruppe, wo er zuletzt das Ressort Titelthema der Welt am Sonntag verantwortet hat. Nelles ist schon seit 2010 für die "Welt"-Gruppe tätig, zuvor war er Reporter bei "Tagesspiegel" und "Handelsblatt".

Als fester Pauschalist ebenfalls wieder in Diensten des "Stern" steht künftig Oliver Schröm. Schörm hatte 2010 das Investigativ-Team des "Stern" gegründet und bis zu seinem Wechsel zum ARD-Magazin "Panorama" 2016 auch geleitet. Danach entwickelte er die Idee von Correctiv mit und war von 2018 bis 2019 auch Chefredakteur des investigativen Recherchezentrums. Ab Ende 2019 arbeitete Oliver Schröm erneut für "Panorama" - allerdings erschien kürzlich sein investigatives Stück über den 60-Millionen-Euro-Kredit eines Cum-Ex-Bankers für Mathias Döpfner bereits im "Stern". Für seine jahrelangen Recherchen zum Thema Cum-Ex wurde er gemeinsam mit Oliver Hollenstein frisch mit dem "Stern-Preis" ausgezeichnet.

Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des "Stern", sagt zu den Personalien: "Sven Böll, Marc Neller und Oliver Schröm stehen für erstklassigen Journalismus. Dass wir sie für den Stern gewonnen haben, freut uns sehr und unterstreicht, wohin wir in Zukunft mit dem Stern verstärkt wollen. Unsere Leser:innen können sich auf noch mehr spannende Recherchen und Enthüllungsgeschichten freuen – und auf neue digitale Durchschlagskraft."