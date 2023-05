© RTL

Doch dabei soll es nicht bleiben: Am 19. Juni übernimmt die frühere "Sportschau"-Moderatorin für einen Abend die Sportmoderation in der Nachrichtensendung und spricht am 20. Juni mit Florian König beim DFB-Länderspiel in Gelsenkirchen über das Spiel sowie die Special Olympics. Geplant ist außerdem eine Wochenserie bei "Punkt 12", in der Lierhaus Menschen mit Behinderung trifft, die über ihren Alltag berichten.

Am 22. Juni wird RTL zudem noch einmal den Spielfilm "Weil wir Champions sind" ausstrahlen, in der Wotan Wilke Möhring einen Basketballtrainer spielt, der eine Mannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Menschen trainiert. Bei Vox erfolgt am 27. Mai eine weitere Ausstrahlung. Dort ist außerdem eine Fortsetzung des mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Formats "Der Schwarzwälder Hirsch" geplant. Ein Jahr nach der Ausstrahlung erzählt das Wiedersehen, wie es den 13 Menschen mit Down-Syndrom seither ergangen ist. Mit Sophia Blanke wird eine der Teilnehmerinnen des preisgekrönten Formats am 19. Juni bei der "Vox Stimme" gemeinsam mit ihrem neuen Arbeitgeber erzählen, wie es nach dem Format beruflich für sie weitergeht.

RTL Up und Vox Up zeigen darüber hinaus am 23. und 24. Juni die Deutschland-Premiere von "Heute nicht", einer Dokumentation des Starfotografs Jim Rakete über das Kinderhospiz in Bethel. Beim Pay-TV-Sender Geo Television wiederu mläuft am 24. Juni der Dokumentarfilm "Immer und Ewig", der eine an Multipler Sklerose erkrankte Schweizerin begleitet, sowie der Film "Hunting for Hedonia – Freude auf Knopfdruck" zum Thema Hirnforschung und Depression, Epilepsie und Zwangsstörungen. Auch im gedruckten "Stern" sowie in "Geo" und bei den RTL-Radiobeteiligungen soll die Themenwoche eine Rolle spielen.

© RTL Deutschland Mirijam Trunk

Begleitet wird die Themenwoche schon ab dem 12. Juni von einer Marketingkampagne in TV, Digital, Radio und Social. Unter der Leitidee "Das ist behindert" rückt die Kampagne Menschen mit Behinderung in den Fokus und bringt sie mit RTL-Gesichtern wie Motsi Mabuse, Mathias Mester, André Dietz, Kristina Vogel und Ulrike von der Groeben zusammen. Entwickelt wurde die Kampagne in enger Abstimmung mit den Protagonisten. Inhaltlich geht es um den Begriff "behindert", der mit positiven, schönen und lustigen Momenten versehen werden soll.