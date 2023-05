Am kommenden Freitag krönt Sat.1 bereits zum elften Mal die Siegerin oder den Sieger von "The Voice Kids" - und diesmal gibt es eine Premiere: Erstmals bietet Sat.1 die Sendung nicht nur übersetzt in Deutsche Gebärdensprache an, sondern setzt auch auf zwei sogenannte "Deaf Performer": Susanne Kermer und Cal Borak performen die Musik für gehörlose Menschen. Sie drücken durch Mimik, Gestik und Bewegung aus, wie Menschen mit Hörbehinderung Musik wahrnehmen.

Den Anstoß gab, dass mit Fia einer der Finalistinnen aus dem Team Lena eine Schwester mit eingeschränkter Hörfähigkeit hat. Für sie stellt die elfjährige Berlinerin Songs mit Elementen der Gebärdensprache dar. Während die beiden also die musikalischen Teile der Sendung für Gehörlose übersetzen, kümmern sich dieGebärdensprachdolmetscherinnen Stephanie Hauke-Schippling und Monika Krumpen um das gesprochene Wort.

Zu sehen gibt es das Ganze am Freitag ab 20:15 Uhr live auf Joyn. Am klassischen Fernseher gibt es noch die Option für klassische Untertitel, die sich über die Teletextseite 149 abrufen lassen.

Beim Finale singen die zwölf Finalistinnen bzw. Finalisten jeweils einen Solo-Song sowie zu viert im Team mit ihrem jeweiligen Coach. Sängerin und die ehemalige "The Voice"-Kids-Teilnehmerin Loi (Staffel 5) wird gemeinsam mit den Kids und ihrem Song "Gold" das Finale eröffnen. Am Ende der Show kürt das Publikum live per Telefon- & App-Voting die Siegerin oder den Sieger von "The Voice Kids" 2023. Zu gewinnen gibt's eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro, eine Familienreise in den Freizeitpark Efteling sowie professionelle Aufnahmen mit dem Produzententeam von Stefan Dabruck in den SEATsounds Studios in Frankfurt am Main – inklusive Songwriting, Recording Sessions, Produktion und Mastering.