Besondere ESC-Premiere für Elton: Der Moderator wird am Samstagabend erstmals die Punkte der deutschen Jury verkünden. Das hat der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bekanntgegeben. "Am liebsten holen wir in St. Pauli ja Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt", erklärte Elton.

In den vergangenen Jahren hatte stets Barbara Schöneberger die Jurypunkte aus Hamburg verkündet. Weil sie in diesem Jahr das Rahmenprogramm für das ESC-Finale aus dem Tate Museum in Liverpool präsentieren wird, kann sie diese Aufgabe nun jedoch nicht übernehmen (DWDL.de berichtete). Der Grund: Die Vorgaben der European Broadcasting Union (EBU) sehen vor, dass sich die Präsentatorinnen und Präsentatoren der Jurypunkte, zu denen im Finale geschaltet wird, im eigenen Land befinden müssen.

Unerfahren ist Elton mit Blick auf den Eurovision Song Contest nicht: Schon im Jahr 2010 hatte er die Reise der späteren Siegerin Lena nach Oslo begleitet und dem TV-Publikum von dort Land und Leute vorgestellt. 2018 moderierte er zudem im Ersten zusammen mit Linda Zervakis des deutschen Vorentscheid.

Wer diesmal in der deutschen ESC-Jury sitzen wird, wird NDR entsprechend der EBU-Regeln am Samstag bekanntgeben. Als deutsche Vertreter geht die Rockband Lord of the Lost mit ihrem Song "Blood and Glitter" beim Eurovision Song Contest ins Rennen.