Das ZDF hat eine zweite Staffel seiner True-Crime-Reihe "XY gelöst" angekündigt. Anders als im vorigen Jahr wird die Sendung diesmal jedoch nicht am Freitagabend zu sehen sein, sondern auf dem angestammten "XY"-Sendeplatz am Mittwoch. Konkret wird der öffentlich-rechtliche Sender am 5. und 12. Juli um 20:15 Uhr jeweils Doppelfolgen des Formats zeigen. In der Mediathek sind die Folgen bereits ab dem 28. Juni abrufbar.

In "XY gelöst" rekonstruiert ZDF-Moderator Sven Voss gemeinsam mit damals zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie Expertinnen und Experten die Aufklärung von Verbrechen. Teilweise an Originalschauplätzen wird in detaillierten Schritten die Tat, die Ermittlung und schließlich die Lösung der Fälle anhand von Reenactments und Interviews mit den Fallbeteiligten erzählt.

Im vergangenen Jahr hatte das ZDF schon einmal vier Folgen von "XY gelöst" gezeigt. Auf dem eigentlichen Krimi-Sendeplatz am Freitag um 21:15 Uhr verzeichnete die Produktion von Securitel im Schnitt rund 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie mehr als 15 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der durchschnittliche Marktanteil bei knapp 7,6 Prozent.

Am 31. Mai wird das ZDF derweil eine weitere Folge von "Aktenzeichen XY: Vorsicht, Betrug" ausstrahlen - dann wieder moderiert von Rudi Cerne. Die nächste reguläre Ausgabe der erfolgreichen TV-Verbrecherjagd wird am 14. Juni zu sehen sein.