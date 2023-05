Der SR hat den Tod seines ehemaligen Moderators Günter Wewel bestätigt, er starb am vergangenen Dienstag im Alter vom 88 Jahren in seinem Heimatort Arnsberg. Der Opernsänger führte zwischen 1989 und 2007 als Moderator durch die ARD-Volksmusiksendung "Kein schöner Land". In jeder Sendung wurden Landschaft, Kultur und typische Musik einer bestimmten Region in Deutschland oder Europa vorgestellt. Nach 18 Jahren war damals aufgrund gesunkener Quoten jedoch Schluss. In der Sendung trat Wewel stets auch selbst mit seiner markanten Bassstimme als Sänger auf.

"Mit Günter Wewel tritt eine anerkannte Opernstimme, aber auch ein äußerst beliebter Entertainer für immer von der Bühne ab. Der Saarländische Rundfunk verdankt ihm mit seiner Sendung 'Kein schöner Land' bundesweite Fernseh-Erfolge und eine beim Publikum im Ersten und im SR Fernsehen äußerst beliebte Unterhaltungssendung. Günter Wewel war ein feiner, sehr angenehmer und geselliger Mensch, der unvergessen bleibt. Der Saarländische Rundfunk wird Günter Wewel immer in Ehren halten", sagt der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück.