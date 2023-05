am 11.05.2023 - 12:25 Uhr

Ira Wysocki steigt in die Geschäftsführung der Real Film Berlin auf, das haben die Produktionsfirma und die Konzernmutter, die Studio Hamburg Production Group, jetzt bekanntgegeben. Schon bislang gehörte Wysocki als Herstellungsleiterin und Prokuristin sowie als Mitglied der Geschäftsleitung zum Führungsteam des Unternehmen, nun soll sie zusammen mit Henning Kamm das Unternehmen führen. Als Geschäftsführerin verantwortet sie den kaufmännischen Bereich und ist zudem gemeinsam mit Kamm auch für den strategischen Ausbau des Unternehmens verantwortlich.

"Die Real Film ist sehr erfolgreich durch die schwierigen letzten drei Jahre gekommen und konnte ihr Produktionsvolumen stetig ausbauen, so dass es ein konsequenter Schritt ist, die Geschäftsführung mit Ira Wysocki um den kaufmännischen Part zu ergänzen. Mit ihr verbindet uns seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und wir sind davon überzeugt, dass sie Henning Kamm an der Unternehmensspitze optimal ergänzt", so Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group.

"Ich freue mich sehr auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit Ira, die als Herstellungsleiterin und Prokuristin schon seit langem zum Führungsteam gehört und maßgeblich für den Erfolg der Real Film mitverantwortlich ist. Wir sind nun noch besser aufgestellt, um unser Produktionsportfolio weiter auszubauen und das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen", sagt Henning Kamm, Geschäftsführer. Wysocki selbst bedankt sich bei Lehmann und Kamm für das Vertrauen, die Produktionsfirma "in der verantwortungsvollen Position der Ko-Geschäftsführerin mitzugestalten".

Ira Wysocki studierte Film- und Fernsehproduktion an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg. Bevor sie 2009 das erste Mal für die Real Film Berlin den "Polizeiruf 110" als Produktionsleiterin betreute, war sie seit 1994 bei verschiedenen Firmen und Projekten als Produktionsassistentin, Aufnahmeleiterin und Produktionsleiterin tätig. 2015 wechselte sie fest als Herstellungsleiterin in das Team des Unternehmens. Erst vor wenigen Jahren war auch ZDF Studios bei Real Film Berlin eingestiegen, seither gehört die Produktionsfirma eben zum ZDF und zur Studio Hamburg Production Group, die wiederum eine Beteiligung des NDR ist.